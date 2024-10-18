Samsuing представила память для новых видеокарт NVIDIA

Компания Samsung представила новейшую видеопамять GDDR7 DRAM объемом 24 ГБ с модулями по 3 ГБ.

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Это первый подобный продукт в отрасли, который позволяет увеличить плотность ячеек на 50%, сохраняя тот же размер корпуса, что и у GDDR6.

Память GDDR7 оснащена системой управления тактовой частотой и новой двойной конструкцией VDD, что повышает энергоэффективность на 30%. Пропускная способность составляет 40 Гбит/с с возможностью разгона до 42.5 Гбит/с.

Для сравнения, самые производительные видеокарты RTX 40XX сегодня используют память на 22.4 Гбит/с.

Новые модули позволят графическим процессорам следующего поколения поддерживать до 48 ГБ видеопамяти с пропускной способностью до 2560 ГБ/с на 512-битной шине. Память уже тестируется ведущими производителями GPU, но их имена пока не разглашаются.

Хотя не трудно догадаться, что как минимум NVIDIA явно в их числе.