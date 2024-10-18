Сразу два «народных» игровых процессора AMD пропали с прилавков

Процессоры AMD Ryzen 5 5600X3D и 5800X3D, популярные среди геймеров благодаря технологии 3D V-Cache, исчезли из продажи.

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Сообщения о прекращении поставок сначала касались 8-ядерного Ryzen 5 5800X3D, а теперь стали актуальными и для более доступного 6-ядерного Ryzen 5 5600X3D, который продавался исключительно в американской сети Microcenter.

Ryzen 5 5600X3D был выпущен в июле прошлого года и считался отличным выбором для владельцев материнских плат с сокетом AM4.

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В независимых тестах его производительность отставала всего на 5% от старшего Ryzen 5 5800X3D, что делало его популярным среди пользователей.

Теперь оба процессора можно найти лишь на вторичном рынке. В продаже осталась единственная модель — Ryzen 5 5700X3D — которая уступает старшей модели на 10%, предлагая более скромные характеристики и сниженные тактовые частоты.