Терминатора добавили в мир Cyberpunk 2077, и он убил Адама Смэшера

Терминатор T-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера появился во вселенной игры Cyberpunk 2077 и навел там шороху. Все благодаря умелым рукам ютубера eli_handle_b․wav.

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Энтузиаст органично вписал знаменитого робота-убийцу в мир «Киберпанка». Персонаж прокатился по Найт-Сити на байке, стреляя из дробовика во всех подряд, а также комично уничтожил Адама Смэшера.

Вот как на Терминатора во вселенной Cyberpunk 2077 отреагировали зрители:

Ирония судьбы в том, что робот-убийца, созданный для того, чтобы выглядеть как можно более похожим на человека, оказался в будущем, где каждый человек старается выглядеть как можно более похожим на робота.

На самом деле, это идеально. Тематически, визуально, аудиально — идеально.