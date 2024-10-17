Автор Dead Space хочет сделать новую часть франшизы

Автор франшизы Dead Space Глен Скофилд объявил, что был бы не прочь заняться новой частью серии.

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13 октября стукнуло 16 лет с релиза Dead Space, которая в 2008 году вышла на PS3 и Xbox 360. Версия для PC появилась чуть позже, 20 октября. Судя по всему, Скофилд как раз оставил комментарий в честь знаменательной даты:

Во-первых, спасибо всем за добрые слова о Dead Space. Вглядываясь в прошлое, я могу сказать, что EA дала мне поддержку и возможность воплотить [игру] в жизнь. Было бы круто заняться новой [частью]! Ещё раз спасибо!

В комментариях к записи многие пользователи сети признались, что были бы рады увидеть свежую часть франшизы.

Последним релизом в серии стал Dead Space (2023), который появился в январе 2023 года на PS5, Xbox Series и PC. Новинку позитивно приняли критики и фанаты, которые оценили технические и геймплейные улучшения.

Однако продажи игры, судя по всему, оказались слабыми — ранее инсайдер Джефф Грабб сообщал, что разработку ремейка Dead Space 2 закрыли именно по этой причине.

Не факт, что и тому же Скофилду снова дадут вернуться к Dead Space после провала его предыдущего космического хоррора — The Callisto Protocol.

После релиза игры многие критиковали её за слабый геймплей, к тому же новинка показала слабые продажи. В итоге Скофилд покинул основанную им же студию Striking Distance, хотя у него были идеи для сиквела «Каллисто».

Сейчас он занят новым проектом, подробности о котором должны сообщить в этом году.