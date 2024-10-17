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Автор Dead Space хочет сделать новую часть франшизы

Автор франшизы Dead Space Глен Скофилд объявил, что был бы не прочь заняться новой частью серии.

Автор Dead Space хочет сделать новую часть франшизы
© Скриншот

13 октября стукнуло 16 лет с релиза Dead Space, которая в 2008 году вышла на PS3 и Xbox 360. Версия для PC появилась чуть позже, 20 октября. Судя по всему, Скофилд как раз оставил комментарий в честь знаменательной даты:

Во-первых, спасибо всем за добрые слова о Dead Space. Вглядываясь в прошлое, я могу сказать, что EA дала мне поддержку и возможность воплотить [игру] в жизнь. Было бы круто заняться новой [частью]! Ещё раз спасибо!

В комментариях к записи многие пользователи сети признались, что были бы рады увидеть свежую часть франшизы.

Последним релизом в серии стал Dead Space (2023), который появился в январе 2023 года на PS5, Xbox Series и PC. Новинку позитивно приняли критики и фанаты, которые оценили технические и геймплейные улучшения.

Однако продажи игры, судя по всему, оказались слабыми — ранее инсайдер Джефф Грабб сообщал, что разработку ремейка Dead Space 2 закрыли именно по этой причине.

Не факт, что и тому же Скофилду снова дадут вернуться к Dead Space после провала его предыдущего космического хоррора — The Callisto Protocol.

После релиза игры многие критиковали её за слабый геймплей, к тому же новинка показала слабые продажи. В итоге Скофилд покинул основанную им же студию Striking Distance, хотя у него были идеи для сиквела «Каллисто».

Сейчас он занят новым проектом, подробности о котором должны сообщить в этом году.

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