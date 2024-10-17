Авторы Life is Strange и Banishers объявили о реорганизации и сокращениях

Компания Donʼt Nod объявила об реорганизации и волне увольнений, которая может затронуть до 69 сотрудников.

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Незадолго до анонса студия приостановила продажи акций, что вызвало волнения в сетях. Многие пользователи предположили, что авторы Life is Strange и Vampyr столкнулись с проблемами на рынке — теории оказались верными.

Подобный поворот нельзя назвать неожиданным, так как в финансовом отчёте компании за первое полугодие 2024-го упоминалось о годовом падении операционного дохода на 11%. Эта тенденция была вызвана продажами Banishers: Ghosts of New Eden и Jusant, которые показали себя слабее ожиданий.

По словам главы Donʼt Nod Оскара Гильберта, ситуации не помогли даже позитивные оценки последних релизов со стороны аудитории и критиков. Прогнозы, которые компания строила прошлой весной, уже не выглядят эффективно, поэтому фирме и потребовалась реорганизация.

Гильберт добавил, что руководство понимает последствия подобного решения, но такой ход «абсолютно необходим» на игровом рынке, где царит высокая конкуренция.

Ранее авторы уже сделали ряд шагов, направленных на смену стратегии — речь идёт о заморозке двух неанонсированных игр, которые находились на этапе проектирования. Но и этого оказалось недостаточно.

Ранее французский профсоюз STJV обвинил компанию в том, что из-за реорганизации и плохого планирования сотрудники Donʼt Nod попросту «выгорают» на работе.

После объявления про увольнения профсоюз выпустил дополнительное заявление, где ещё обвинил компанию в нарушении закона — так как та не предупредила сотрудников о своём решении заранее. Заодно в STJV добавили, что о тяжёлом положении компании было известно давно, но работников не посвящали в ситуацию.

В STJV призвали сотрудников Donʼt Nod к объединению и борьбе за собственные права. Кстати, буквально недавно с подачи STJV на забастовку вышло свыше 700 сотрудников Ubisoft.

Самым свежим релизом Donʼt Nod выступает Life is Strange: Double Exposure, у которой уже стали доступны первые две главы истории — правда, пока только для обладателей расширенной версии игры. Полноценный релиз нового сюжета о Макс Колфилд из пяти глав состоится 29 октября для PC, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch.