В России создадут отечественные видеокарты для конкуренции с NVIDIA

Российский производитель электроники Fplus в 2025 году начнёт выпуск серверов с отечественными нейроускорителями от компании НТЦ «Модуль». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей обеих компаний. В следующем году Fplus планирует выпустить около 100 серверов с картой «Модуля», а до 2027-го планируется выпустить тысячи графических чипов.

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Так, компании уже начали разработку видеокарт двух типов: NM Quard 20 ГБ (большой модуль) и NM Card 5 ГБ (малый модуль). Их планируют использовать в серверах для искусственного интеллекта, тем самым выступая конкурентом для NVIDIA — крупнейшего производителя графических ускорителей в мире.

На мировом рынке на текущий момент практически сложилась монополия NVIDIA, которая крайне трепетно следит за исполнением санкционного режима, что напрямую сказывается на доступности её продуктов для нас.

Как рассказал замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУРа Руслан Пермяков, видеокарты «Модуля» могут быть востребованы в критических системах, где использование отечественных компонентов определено требованиями законодательства. Однако российское решение не заменит NVIDIA, потому что отечественные видеокарты не будут поддерживать обучение нейронных сетей.