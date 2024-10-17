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Российская FORZE Esports подписала состав по «Миру танков»

Российская киберспортивная организация FORZE Esports представила свой ростер по игре «Мир танков». Анонс состоялся в социальных сетях клуба.

Российская FORZE Esports подписала состав по «Миру танков»
© Чемпионат.com

Под тегом FORZE будет выступать бывший ростер команды ENEMY, который занял второе место на Играх Будущего — 2024 в Казани. В состав «форзов» вошли российские и белорусские киберспортсмены.

Состав FORZE Esports по «Миру танков»:

  • Эдуард ISERVERI Сечко;
  • Кирилл RandomStyIe Демьянков;
  • Никита XXSolitude Лиферов;
  • Александр notvredina Куклин;
  • Владислав neskwiTOXIC Канаев;
  • Максим Agress1ve Шакута;
  • Эмзар LaHaine Бутхузи;
  • Михаил shtyr3 Скулин;
  • Алексей Near_You Кучкин (менеджер).

Ранее белорусско-российский состав Beyond по «Миру танков» был подписан киберспортивным клубом Virtus.pro.

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