Российская FORZE Esports подписала состав по «Миру танков»
Российская киберспортивная организация FORZE Esports представила свой ростер по игре «Мир танков». Анонс состоялся в социальных сетях клуба.
Под тегом FORZE будет выступать бывший ростер команды ENEMY, который занял второе место на Играх Будущего — 2024 в Казани. В состав «форзов» вошли российские и белорусские киберспортсмены.
Состав FORZE Esports по «Миру танков»:
- Эдуард ISERVERI Сечко;
- Кирилл RandomStyIe Демьянков;
- Никита XXSolitude Лиферов;
- Александр notvredina Куклин;
- Владислав neskwiTOXIC Канаев;
- Максим Agress1ve Шакута;
- Эмзар LaHaine Бутхузи;
- Михаил shtyr3 Скулин;
- Алексей Near_You Кучкин (менеджер).
Ранее белорусско-российский состав Beyond по «Миру танков» был подписан киберспортивным клубом Virtus.pro.