В ремейке Silent Hill 2 теперь можно сыграть за Пирамидоголового

Весь ремейк Silent Hill 2 теперь получится пройти, играя за Пирамидоголового — одного из самых опасных монстров в данном хорроре. Это стало возможным благодаря новой модификации от NorskPL.

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К сожалению, мод просто заменяет модельку главного героя, но не добавляет ему каких-либо уникальных анимаций, видов оружия или атак.

Скачать модификацию на Пирамидоголового можно на Nexus Mods. Среди других интересных работ для Silent Hill 2 в профиле моддера можно найти возвращение в хоррор оригинальных моделек персонажей из игры 2021 года.

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Ранее стало известно, что героиней ремейка Silent Hill 3 может стать Эшли из Resident Evil 4.