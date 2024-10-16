В ближайший месяц в Astro Bot появятся пять новых уровней с героиней Stellar Blade

Разработчики из Team Asobi рассказали о бесплатном обновлении Astro Bot, которое выйдет уже 17 октября. Тогда в игре появится новый уровень Building Speed. Игроки смогут посоревноваться в скорости прохождения, чтобы попасть в таблицу лидеров.

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Однако на этом новинки не ограничатся. Новые уровни появятся 24 и 31 октября, а также 7 и 14 ноября. Всего будет пять новых уровней. Ключевой тематикой станут локации над облаками. Игроки будут уворачиваться от кранов, разбивать ящики и использовать другие механики Astro Bot.

На каждом из пяти уровней будет по два специальных бота, которых получится спасти. Например, это Ева из Stellar Blade и боец из Helldivers 2. А вот других персонажей оставили в тайне — их геймеры должны обнаружить самостоятельно.

Заодно глава Team Asobi Николя Дусе поблагодарил всех игроков Astro Bot. Разработчики были рады увидеть положительную реакцию как молодых, так и пожилых геймеров. Команда приняла во внимание многие отзывы, в том числе и желание игроков увидеть больше контента — поэтому в Astro Bot и появятся новые уровни.

Напомним, что Astro Bot вышла 6 сентября только на PlayStation 5 и заслужила восторженные отзывы прессы. Сама франшиза должна стать важной для будущего консолей Sony и уже показала невиданный успех среди 3D-плафтормеров в Европе.