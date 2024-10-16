Игроки с восторгом встретили платформер Neva от создателей GRIS

Авторы GRIS выпустили платформер-головоломку Neva, которая стала доступна на PC, Xbox Series, PS5 и Nintendo Switch.

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Neva рассказывает историю девушки Альбы, чья судьба оказывается связана с необычным волчонком. Вместе им нужно отправиться в большое приключение по умирающему миру.

В процессе героем нужно будет полагаться на способности друг друга, чтобы выбраться из тяжёлых ситуаций и побеждать врагов. Сложности возникнут и с самим волчонком, который постепенно превращается в большого непослушного зверя.

Игру можно приобрести за 20 долларов на консолях или за 710 рублей в Steam, где она успела получить «Очень положительные» отзывы (353 оценки). Рейтинг одобрения игры составляет целых 97%.

Новинку хвалят за историю, где поднимают темы детей и родителей. Кроме того, положительных оценок удостоилась художественная составляющая Neva, её стиль, музыка и геймплейные идеи.

Заодно некоторые признались, что финал проекта заставил их прослезиться. При этом многие добавили, что авторы GRIS не уронили планку качества по сравнению со своим предыдущим творением.

Уже после первой главы я могу сказать, что Neva соответствует высоким стандартам, установленным предыдущей игрой от Nomada. Если вам понравилась GRIS, вы наверняка оцените музыку и художественное оформление Neva — Hydroxide

Neva — это прекрасная история про отношение детей и родителей. Художественное оформление, звук и геймплей я оцениваю на 10 из 10. Концовка была потрясающей, и у меня отвисла челюсть. Я рыдала целых 15 минут после финала — BlueberryBubbly

Игра от создателей gris и это значит, что визуально игра просто божественно красивая !) Редко такие игры выходят, которые про сюжет и расслабляющие… — Surfer