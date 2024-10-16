EA займется масштабной переработкой Plant vs. Zombies 3

Компания EA объявила о масштабной переработке Plants vs. Zombies 3 — сервера текущей версии мобильной игры закроют уже 15 ноября.

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Авторы тактического творения объявили, что уводят его «в оффлайн» из-за того, что видят её большой потенциал. Судя по всему, для его реализации разработчикам нужно переделать какие-то основные геймплейные детали.

Покупки в Plant vs. Zombies 3 уже перестали быть доступны с 15 октября. Кроме того, саму игру нельзя загрузить в мобильных магазинах.

При этом монеты на аккаунтах игроков, которые останутся у тех после отключения серверов, перенесут позже в новую версию. А вот сюжет, усиления и доступ к новым юнитам придётся зарабатывать «с нуля».

Когда пользователи смогут оценить новую версию — пока непонятно, авторы лишь отметили, что это произойдёт «скоро».

PvsZ3 анонсировали ещё в 2019 году, а позже авторы запустили раннюю версию игры. Затем игру несколько раз перерабатывали, а в 2024 году у неё появился свежий официальный трейлер.

Ожидалось, что полноценный релиз PvsZ3 тоже состоится в этом году, но, судя по всему, фанатам придётся подождать выхода подольше.