В «Мире кораблей» стартовала коллаборация с игрой «Русы против Ящеров»

Разработчики «Мира кораблей» объявили о начале кроссовера с игрой «Русы против Ящеров». В рамках коллаборации с игрой-мемом в проекте появился особый тип боя с тематической стилистикой, контентом и саундтреком.

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Кроссовер стартовал сегодня, а продлится он до 30 октября. Авторы отмечают, что для достойного противостояния новым врагам корабли игроков получат мощнейшие усиления живучести, главного калибра и манёвренности, подобранные для каждого из представленных классов.

Добрым молодцам да красным девицам предстоит схлестнуться с ушлыми ящерами под удалой-славянский фонк в асимметричных боях в формате 5 игроков против 12 противных противников под управлением ИИ.

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После битвы с ящерами геймеров наградят тремя специальными памятными достижениями: «Герой-одиночка», «Беспощадная пучина» и «Триумф бессмертных». А за первую победу в битве геймеры получат новое достижение — «Душить змея!».