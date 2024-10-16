Продюсер XDefiant прокомментировал слухи о грядущем закрытии шутера

Продюсер XDefiant Марк Рубин прокомментировал слухи о закрытии шутера — по его словам, эта информация не соответствует действительности.

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Давайте проясним, нет НИКАКИХ планов закрывать [игру] после 4 сезона. Я буквально на прошлой неделе участвовал во встречах по поводу второго года поддержки.

Информация о возможном закрытии игры после четвёртого сезона появилась в сети в начале недели. Это якобы должно было произойти в том случае, если Ubisoft не сможет привлечь к шутеру больше пользователей.

Ранее нечто похожее сообщал инсайдер Том Хендерсон, источники которого заявляли, что у авторов XDefiant есть время до конца третьего сезона — после этого поддержку могут прекратить.

Тот же Рубин в своём свежем обращении добавил, что сейчас команда шутера сосредоточена на улучшении технического состояния игры и добавлении нового контента для третьего и четвёртого сезона.

Продюсер признал, что показатели XDefiant «немного снизились», но для этого якобы есть хорошая причина — авторы пока тратили много денег на маркетинг. Сперва они хотят улучшить шутер, а уж затем заниматься привлечением новых игроков и возвращением старых фанатов.

Ранее информацию о закрытии игры отрицали и в Ubisoft SanFrancisco. В сентябре авторы заявили, что шутер «точно не умирает», а компания выделила больше ресурсов на поддержку игры.

Релиз условно-бесплатной XDefiant состоялся в мае для PC, PS5 и Xbox Series. Второй сезон был запущен в сентябре. Текущие слухи о сложностях XDefiant, кстати, стали лишь очередным пунктом в списке последних проблем самой Ubisoft.