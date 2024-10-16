В Dota 2 завершился срок действия компендиума The International 2024

Сегодня, 16 октября, в Dota 2 подошёл к концу срок действия внутриигрового компендиума, посвящённого международному чемпионату The International 2024.

© Чемпионат.com

Информация об этом появилась в главном меню игры. Разработчики прислали всем пользователям оповещение, сообщающее о том, что компендиум больше не активен, а игроки, которые его приобретали, могут забрать свои внутриигровые награды.

Компендиум, приуроченный к The International 2024, был добавлен в «Доту» 23 августа 2024 года. Большинство пользователей не оценило содержимое продукта, однако многие игроки всё равно приобрели внутриигровой предмет.

25% от продаж компендиума направлялись в призовой фонд The International 2024. В итоге команды разыграли более $ 2,6 млн в рамках главного турнира года по «Доте».