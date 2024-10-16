Студия Cyberia Nova подтвердила переозвучку российской игры «Смута»

Студия Cyberia Nova объявила о записи новой озвучки для ролевого экшена «Смута». Анонс переозвучки появился в официальном Telegram-канале игры.

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За переозвучивание «Смуты» отвечает «Бука», о чем авторы игры сообщили в социальных сетях. Новая озвучка будет сопровождать изменения в сценарии и диалогах, детали которых пока не раскрываются. Дата выпуска обновления с переозвучкой пока не раскрывается.

Разработчики отмечают, что нововведения соответствуют ранее обнародованной дорожной карте.

Впервые о новой озвучке «Смуты» заявил актер Егор Васильев, известный по роли Ви в русской версии Cyberpunk 2077. В своей публикации актер отметил низкий уровень оригинальной озвучки, а также задался вопросом, почему разработчики изначально не вложились в качественное озвучивание, а выпустили «халтурную» версию.

«Смута» — это российская видеоигра в жанре action/RPG от третьего лица, созданная студией Cyberia Nova. Она была выпущена 4 апреля 2024 года и получила неоднозначные отзывы в игровом сообществе. По вселенной проекта также планируется создание сериала.

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