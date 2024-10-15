Экс-разработчик Bethesda: выпустить игру без багов невозможно

Ролевые игры Bethesda могут удивить открытыми мирами и проработанными деталями, но есть в них и серьёзный минус — баги, которые могут не исправляться даже с выходом патчей и переизданий. О ситуации решил поговорить бывший сотрудник студии Брюс Несмит, он же ведущий дизайнер The Elder Scrolls 5: Skyrim и старший системный дизайнер Starfield.

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Портал DTF обратил внимание на интервью, в котором Брюс Несмит заявил — выпускать игры абсолютно без багов невозможно. Он отметил, что о сотнях ошибок разработчики знают, ведь они выявляются во время тестирований.

«[Игры] настолько большие и сложные, особенно игры Bethesda, потому что в них так много работающих элементов, которые пытаются взаимодействовать друг с другом, что выпустить версию без ошибок невозможно. На рынке нет ни одной игры, в которой не было бы багов. В какой-то момент вы должны принять решение опубликовать то, что, как вы знаете, содержит ошибки», — рассказал Несмит.

Брюс признался, что игры Bethesda могли бы быть более «совершенными», однако разработчикам можно сделать поблажку. Разработчик считает, что тыкающегося в стену NPC можно простить, если с этим самым NPC можно сделать 17 разных действий.

Наличие ошибок на релизе связано с сжатыми сроками и «непосильными расходами». В дальнейшем разработчики исправляют баги патчами и имеют список ошибок, от которых необходимо избавиться в первую очередь.

«Готовы ли вы отложить игру еще на шесть месяцев, чтобы попытаться довести ее до совершенства? Вы все равно не добьётесь совершенства, она просто станет лучше. Так что в какой-то момент вы должны принять решение опубликовать то, что, как вы знаете, содержит ошибки. У вас есть их список — всего 700 багов или около того — и они всё равно будут, потому что нельзя исправить их все», — считает Брюс.

Интересной проблемой Несмит посчитал публикацию списка известных багов. С одной стороны это может упростить жизнь игрокам, но с другой — испортит маркетинговую кампанию. Игроки ожидают, что новинка окажется безупречной, а реклама должна максимально соответствовать этим ожиданиям.

К слову, ранее Несмит уже давал интервью касательно Bethesda. Он объяснил ранний анонс The Elder Scrolls 6. Также Брюс работает в новой студии, которая на днях анонсировала свою первую игру.