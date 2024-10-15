В DOOM теперь можно сыграть прямо в Telegram

Фанаты продолжают портировать культовый шутер DOOM на все, у чего есть экран. На этот раз их длинные руки дотянулись до ваших телефонов. А если точнее — до Telegram.

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Благодаря энтузиастам из Axiom Game Labs отстреливать демонов теперь можно не выходя из приложения. Все, что от вас требуется — перейти по ссылке , запустить бота и погрузиться в игру.

DOOM вышел в 1993 году и стал предшественником целого жанра шутеров от первого лица. Игра получила несколько продолжений, а в 2016 году была перезапущена под тем же названием. Следующая часть франшизы под заголовком DOOM: The Dark Ages появится в продаже в 2025 году.