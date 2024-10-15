Helldivers 2 получила второй большой патч в рамках плана по улучшению шутера

Для Helldivers 2 вышел второй крупный патч в рамках инициативы разработчиков по улучшению шутера — патч получил номер 01.001.104.

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Патч привнёс много изменений баланса, геймплея и других элементов игры. К примеру, теперь некоторые дополнительные полезные предметы будут видны на мини-карте — речь идёт о экзокостюмах и стратагемах поддержки.

Кроме того, создатели переработали эффекты тех же стратагем и улучшили показатели брони бойцов (процент нанесения урона и тому подобное).

Изменения коснулись и огромного списка вооружений — как основного, так и дополнительного. У пушек тоже переработали процент урона, размеры магазинов, время перезарядки, эффекты и множество других элементов. Так, отдельные виды вооружения теперь могут наносить урон противникам с тяжёлым видом брони.

Кроме того, PLAS-1 «Поджигатель» получил автоматический режим стрельбы, а стратагема AC-8 «Автопушка» теперь обладает программируемыми боеприпасами.

На картах повысили число патрулей около точек эвакуации бойцов, а некоторые противники (вроде автоматонов) теперь не могут видеть игроков «сквозь стены». Кроме того, у тех же автоматонов тоже переработали характеристики, а заодно и уменьшили уровень здоровья противников в некоторых случаях.

Заодно авторы устранили огромное количество багов — которые касались малого числа врагов на карте, вылетов, багов (как когда на персонажей не действует эффект газа) и другие технические проблемы.

Кроме того, авторы представили список основных проблем, над которыми ведётся работа (с разными приоритетом) и назвали основные улучшения последнего времени. С полным списком изменений можно ознакомиться на странице патча.

Кстати, скоро в игре будут праздновать «День свободы» — это произойдёт уже 26 октября. Возможно, что игроки в этот день смогут вновь увидеть Иллюминантов.