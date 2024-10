В PS Plus добавили Dead Island 2, Ghost Recon: Wildlands и еще 12 игр

Sony пополнила и без того богатый каталог PS Plus новыми играми. Подписчики тарифов PS Plus Extra и PS Plus Deluxe (Premium) получили доступ к новому зомби-экшену Dead Island 2, Ghost Recon: Wildlands, The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me и другим тайтлам.

© Чемпионат.com

Пополнение PS Plus Extra

Dead Island 2;

Ghost Recon: Wildlands;

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me;

Two Point Campus;

Gris;

Return to Monkey Island;

Ghostbusters: Spirits Unleashed;

Firefighting Simulator The Squad;

Overpass 2

Tour de France 2023.

Пополнение PS Plus Deluxe (Premium)