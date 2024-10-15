По аниме «Тетрадь смерти» выйдет видеоигра

Внимательные геймеры обнаружили в сети информацию о грядущей игре по мотивам культового аниме «Тетрадь смерти». Неанонсированная новинка засветилась на сайте Тайваньского комитета по выставлению рейтинга цифровым играм.

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Подробностей об игре очень мало. Известно, что называется она Death Note: Killer Within и выйдет как минимум на PS4 и PS5. Издателем выступит компания Bandai Namco.

Что касается даты релиза, то она на сайте комитета не указана. Однако возрастные рейтинги выдают тогда, когда игра уже практически готова, так что выход стоит ждать в ближайшие полгода-год. А анонс, скорее всего, случится до конца 2024 года.

Манга «Тетрадь смерти» выходила в Японии с 2003 по 2006 годы. По ее мотивам были сняты аниме-сериал и несколько полнометражных мультфильмов, а также фильм от Netflix.