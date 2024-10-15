Почему компьютер сейчас выгоднее и лучше, чем PS5 или Xbox Series X

Автор YouTube-канала Arthur Tarasov объяснил, чем сейчас игровой компьютер лучше по сравнению с игровыми консолями.

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Раньше были определённые проблемы с тем, чтобы запустить многие игры на компьютере. Да и было игровых проектов куда меньше, чем сейчас. В этом плане людям с игровыми консолями PS или Xbox тогда повезло намного больше. Они могли просто запустить игру, не думая о системных требованиях, драйверах и других параметрах, которые важны были для ПК.

При этом консоли предназначены именно для игр, а вот компьютеры дают возможность как наслаждаться играми, так и работать.

Сейчас Steam — это очень удобная игровая площадка с огромным количеством игр и программ. А вот пользователи приставок нередко говорят, что PlayStation Store пользоваться не особо комфортно.

Кроме того, на сегодняшний день Sony слила многие свои эксклюзивы на ПК. В результате компьютер стал таким же лёгким в эксплуатации устройством, как и консоль.

© Arthur Tarasov

Существуют различные технологии, позволяющие сегодня максимально погрузиться в игру, используя ПК. У игровых компьютерных мышей и клавиатуры есть такие преимущества, как подобранная граммовка нажатий, вес девайсов, очень приятный звук клацания кнопок, долговечность, удовольствие от тактильных ощущений и многое другое. В то же время единственный способ управления игрой у приставок — это геймпад, ощущения от которого совсем другие. Также есть возможность использовать его для прохождения игр на компе.

Собирая игровой компьютер, вы можете выбрать, как он будет выглядеть, какие у него будут компоненты. В случае с консолью производительность уже выбрана за нас, как и внешний вид устройства.

Компьютер позволяет выполнять, помимо игр, большое количество задач. Смотреть фильмы, монтировать видео и делать ещё много всего. При этом консоль не даёт никаких возможностей, кроме игровых. Да и запускаются проекты в плохом качестве по сравнению с мощным ПК.

ПК-гейминг на сегодня обладает безграничными возможностями. Это и простота использования, и Steam, и возможность игра с геймпада. Если у вас хороший бюджет, то о системных требованиях игр вы вообще можете забыть. Любую игру можно настроить под практически любой бюджетный компьютер.