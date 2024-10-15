Анонсирован мобильный спин-офф Destiny

Разработчики Destiny представили первую мобильную игру по вселенной — Destiny: Rising. Это будет условно-бесплатный RPG-шутер, доступный на Android и iOS.

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Опробовать новинку сможет уже с 1 ноября небольшое число игроков в рамках закрытого альфа-теста. Подать заявку на участие можно на официальном сайте проекта.

Разработкой Destiny: Rising займётся китайская NetEase Games — в активе компании уже есть Diablo Immortal и Dead by Daylight Mobile, к релизу готовятся Marvel Rivals и Harry Potter: Magic Awakened. Разработчики Destiny 2 из Bungie будут курировать проект, обеспечивая необходимую поддержку.