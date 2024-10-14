Взлом авторов игр про Покемонов привел к массовой утечке данных

Авторы игр франшизы «Покемон» из компании Game Freak пострадали из-за действий хакеров, которые привели к крупнейшей утечке информации за всю историю студии.

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Как оказалось, взлом состоялся ещё в августе. В компании извинились за утечку, в данных которой оказалась информация о сотрудниках и множество других деталей.

Речь идёт про данные 2500 сотрудников, включая их имена и контакты. В Game Freak добавили, что со времени взлома были усилены меры защиты.

Впрочем, в руках пользователей сети уже оказались и другая информация о франшизе. К примеру, сотни артов разных покемонов. Кроме того, в утечке якобы содержится исходный код Pokemon HeartGold/SoulSilver и кодовое название Nintendo Switch 2 — Ounce.

Для последней платформы разрабатывают новую игру серии под рабочим названием Gaia — в ней будет новый регион с большим количеством воды. Кроме того, авторы работают над новинкой под названием Synapse, где сделают упор на мультиплеерные бои между персонажами.

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Из утечки стало известно и о создании сериала с живыми актёрами для Netflix, где должно быть порядка восьми эпизодов. Упоминается, что проект может получить до пяти сезонов, а дату релиза пока так и не выбрали — в документе называют «2024 год», но это ориентировочный срок выхода.

Ещё в разработке с 2001 года находилась полнометражная лента под названием Bauer — изначально картину планировали выпустить в 2023 году. Это была бы своеобразная перезагрузка серии на больших экранах, нацеленная на более взрослую аудиторию.

В новинке затрагивали темы проблем современного общества — кибербуллинг, самоубийства и тому подобное. Центральным покемоном в истории выступал Мью. Что стало с этой лентой — непонятно.

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Ещё в утечке была информация о трилогии фильмов, два из которых основаны на франшизе «Детектив Пикачу». При этом в сеть попал и полный сценарий сиквела под названием «Великий детектив Пикачу».

Изначально картину хотели выпустить в 2024 году, но, судя по всему, планы авторов изменились. Постановкой фильма якобы должен был заниматься Джордан Вот-Робертс («Конг: Остров Черепа»).

Кроме того, третьим фильмом была лента под названием Game Boy, которая рассказывала бы о важных эмоциональных связях во вселенной.

Занятно, но в сети даже оказался документ, где обсуждают причины для завершения истории Эша из популярного мультсериала.