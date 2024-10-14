Утечка подтвердила разработку игры Resident Evil 9

Фанаты серии Resident Evil обнаружили на Metacritic намек на скорый анонс продолжения. Сотрудники агрегатора добавили страницу с девятой частью игры, которая еще не была представлена. Среди платформ указаны PlayStation 5 и Xbox Series X и S, но отсутствуют ПК и PlayStation 4, на которых выходили прошлые номерные выпуски. Информация об этом появилась на форуме ResetEra.

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Важно предупредить особенно впечатлительных читателей, что подобные страницы часто являются «заглушками», а не чем-то важным. Например, на Metacritic давно открыта страница Half-Life 3. Однако стоит отметить, что страница Resident Evil 4 Gold Edition появилась на Metacritic незадолго до официального анонса, что дает надежду на реальность слухов.

Официально известно, что разработку следующей Resident Evil возглавляет создатель Resident Evil 7. Больше о предстоящем проекте читайте здесь.

Resident Evil – это японская серия игр в жанре ужасов и медиафраншиза, созданная Capcom. Она включает в себя игры в жанре survival horror, шутеры от третьего лица и шутеры от первого лица, где игрокам приходится выживать в среде, населенной зомби и другими мутировавшими существами. Франшиза также расширилась на другие медиа, включая серию фильмов с живыми актерами, анимационные фильмы, телесериалы и не только. Resident Evil считается самой кассовой франшизой в жанре ужасов.