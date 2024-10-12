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Депутат Свищев связал со страхом отказ украинских игроков жать руки россиянам

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Свищев заявил, что отказ киберспортсменов украинской команды Natus Vincere пожимать руки соперникам из российского коллектива Virtus.pro на турнире по Counter-Strike 2 в Бразилии связан со страхом. Его слова приводит «РБ Спорт».

Отказ украинских киберспортсменов пожать руки россиянам связали со страхом
© РИА Новости
«Причина в тех чиновниках, которые пугают своих спортсменов. Ни для кого не секрет, что спортсменам, которые выезжают за рубеж и участвуют в матчах против россиян, четко указано, чтобы они никогда и ни при каких обстоятельствах не пожимали руки и не фотографировались с соперниками из России», — заявил Свищев.

Перед игрой литовский игрок Natus Vincere Юстинас Лекавичюс подошел к спортсменам из российской команды Давиду Даниеляну и Петру Болышеву, чтобы обменяться с ними приветствиями и удариться кулаками, однако уже после противостояния он и украинец Игорь Жданов отказались подойти к российским соперникам.

Поединок завершился победой украинской команды со счетом 2:0.

Перед стартом летних Олимпийских игр — 2024 в Париже глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт заявил, что представителям Украины запрещено приветствовать соперников из России.

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