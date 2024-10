Переиздание Until Dawn могло показать себя хуже закрывшейся Concord на PlayStation 5

Издание TrueTrophies рассказало, что переиздание Until Dawn на PlayStation 5, вышедшее в начале месяца, стало одним из худших запусков Sony. По данным портала, на старте хоррор привлёк на 28,6% меньше, чем шутер Concord, который с треском провалился и был закрыт.

© Скриншот

Исследование основано на данных свыше 3,1 миллиона активных учётных записей PSN. Беря во внимание эти данные, стартовые показатели переиздания Until Dawn оказались на 98,5%, чем у ремастера The Last of Us: Part II. Среди возможных причин называют слабую маркетинговую компанию для обновлённой версии игры, изначально вышедшей в 2014 году.

Также к потенциальным причинам для провала Until Dawn относят выпуск перед релизом Silent Hill 2 Remake и высокую стоимость, сравнимую с ААА-новинками. Однако не исключено, что популярность Until Dawn может возрасти перед Хэллоуином.

К слову, на PC в Steam у переиздания Until Dawn дела также не задались. Пиковый онлайн хоррора составил 2607 человек. Результат ниже среди игр Sony был только у Sackboy: A Big Adventure — на пике в милое приключение играло чуть более 600 человек.

Также в TrueTrophies поделились топом самых популярных однопользовательских игр 2024 года на PlayStation 5. Он выглядит следующим образом: