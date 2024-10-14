Новое подземелье в Destiny 2: что нужно знать о «В гостях на Веспере»

Destiny 2 получила новый эпизод контента под названием «Неупокоенный», а вместе с ним в игре появится новое подземелье на трех игроков — «В гостях на Веспере». Портал Gamespot рассказал все, что нужно знать о новом контенте.

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Дата релиза подземелья

«В гостях на Веспере» уже доступно. Игроки могут начать прохождение подземелья в группах по три стража, до тех пор, пока у каждого есть ключ из «Финальной формы». Помимо этого, для доступа к подземелью нужно зайти к Пауку в Последнем городе за соответствующим заданием.

Как работает режим первенства

Как и рейды, «В гостях на Веспере» предлагает режим первенства, активный в течении первых 48 часов после релиза контента. То есть, поучаствовать в гонке можно до 13 октября.

Режим первенства ограничивает уровни игроков на определенной отметке ниже рекомендуемой, тем самым уравнивая сложность вне зависимости от того, кто до какой отметки прокачался. Если говорить конкретно о «В гостях на Веспере», то рекомендованный уровень — 1985.

Прохождение подземелья в режиме первенства — лучший способ получить «Ледоруб» — экзотическую снайперскую винтовку из первой Destiny. Если пройти контент в обычном режиме, то выпадение оружия не гарантировано: шанс можно повысить, выполняя достижения. Кроме того, прохождение в режиме первенства наградит стражей эксклюзивной эмблемой.

Если вы хотите пройти «В гостях на Веспере» в первые выходные после релиза, но не в настроении страдать в режиме первенства, то не переживайте — его никто не навязывает. Обычный режим откроется после того, как первенство завершат три команды. Обычно это происходит спустя пару часов.

Экзотическая награда: «Ледоруб»

«Ледоруб» будет хорошей причиной отправиться в новое подземелье, особенно в режиме первенства. В оригинальной Destiny эта солнечная снайперская винтовка была фактически «сломанной»: ее нельзя было перезаряжать, зато она автоматически регенерировала патроны. Другими словами, «Ледоруб» всегда был готов к моменту, когда нужно наносить урон боссу.

В Destiny 2 винтовка использует особые боеприпасы, но разработчики немного изменили ее свойства, чтобы она не так ломала баланс. «Ледоруб» имеет шанс на регенерацию патронов при убийстве другим оружием, а победа над сильными противниками восстанавливает больше боеприпасов. К тому же убийства из винтовки взрывают врагов. Попадания по замороженным противникам и в уязвимые точки распространяют ожог, наносящий урон всем вражеским целям.

Сюжет «В гостях на Веспере»

Пока что никто не знает полных подробностей сюжета подземелья, но по трейлерам и другим материалам можно сделать догадки. Стражи отправляются на поиски странного сигнала, излучаемого заброшенным предприятием Брэйтек. Вероятно, она связана со Склепом Глубокого камня: комплексом, где Кловис Брэй разработал программу Экзо с помощью экспериментов над людьми.

Нюанс в том, что Кловис, повинуясь инструкциям от Тьмы, создал портал в мир Вексов, откуда он похитил конструкты для своих опытов. Именно через этот портал роботы наводнили Европу в прошлом, и по-прежнему продолжают нападать. Есть шанс, что «В гостях на Веспере» расскажет именно об этом инциденте — похищении вексов и тайных опытах основателя Брэйтек.

Как бы то ни было, параллели со Склепом неслучайны. Стражи в трейлере облачены в броню из этого рейда, а в окружении видны экзо и вексы. Более того, ролик намекнул на возвращение Атаракса — босса Склепа Глубокого камня и первого экзо эликсни.