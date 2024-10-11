В Steam изменили правила покупки игр

Крупнейшая игровая площадка Steam внесла изменения в соглашение об использовании. На это обратило внимание издание Engadget.

© Lenta.ru

Авторы медиа заметили, что при попытке совершить покупку в сервисе теперь появляется уведомление. В нем говорится, что пользователь приобретает не игру, а лицензию на продукт. Также в Steam предложили ознакомиться с новой версией правил платформы. Это удалось подтвердить корреспонденту «Ленты.ру».

Специалисты Engadget объяснили, что в Steam разделили между собой понятие «приобретение игры» и «приобретение лицензии на игру». С точки зрения закона, в последнем случае геймер не владеет самой игрой после ее покупки, но имеет ограниченную лицензию. В том числе, это позволит площадке изымать игру из общего доступа в будущем.

В материале говорится, что таким образом в Steam подготовились к новому закону, который собираются ввести в Калифорнии (США) в 2025 году. Закон обяжет площадки и магазины надлежащим образом сообщать об ограничениях цифровых покупок и прямо заявлять, что покупка товара не означает владение им. Это коснется покупок игр, фильмов, музыки и прочего цифрового контента.

В конце сентября компания Valve разрешила геймерам в Steam подавать в суд на площадку. Ранее по правилам платформы все конфликтные ситуации, связанные со Steam, должны были решаться в арбитраже через специалистов поддержки.