Лучшие активные предметы в Deadlock

В Deadlock активные предметы порой даже более важны, чем пассивные. Телепортация, пара секунд неуязвимости или очищение дебаффов способно перевернуть исход решающего боя — просто важно понимать, какой предмет полезен для какой ситуации. Портал PC Gamer рассказал о самых полезных активных предметах в Deadlock.

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Warp Stone

Швейцарский нож от мира предметов в Deadlock, потому что телепорт полезен практически в любой ситуации. Warp Stone переносит игрока на 11 метров в направлении взгляда и дает 30% сопротивление пулям на пять секунд. Идеальный бонус для погони за убегающим противником, побега из невыгодной битвы или идеальной ульты. Предмет также пригодится мобильным персонажам.

Echo Shard

Если камень телепортации — швейцарский нож, то Echo Shard — кнопка, ставящая любимую песню на повтор. За 6 200 душ игрок получает возможность использовать любую способность (кроме ульты) дважды подряд раз в 21 секунду. Echo Shard — не просто предмет, а фундаментальный инструмент в арсенале многих героев. Например, Бибоп может стакать липкие бомбы, а МакГиннис — ставить две стены одновременно.

Debuff Remover

Никто не хочет покупать Debuff Remover до тех пор, пока без него не обойтись. Целая пачка героев может навешивать на соперников неприятные дебаффы, но часть из них настолько неприятна, что лучше потратить деньги на контрмеры. Например, Debuff Remover помогает снимать кровотечение от ножей Заточки и горение Инфернуса. Не говоря уже об ульте Покета, которая хоть и не убивает сама, но почти всегда приводит к смерти от чужих рук. Или липкие бомбы Бибопа — их тоже можно снять за пару секунд до того, как они взорвутся.

Rescue Beam

Лучший друг героя поддержки. Хотя некоторые персонажи и так хорошо помогают союзникам, Rescue Beam никогда не помешает. Предмет связывает игрока и выбранного союзника лучом, который лечит их на 25% здоровья за 2,5 секунды — довольно мощное исцеление. Но главная ценность Rescue Beam — это альтернативная способность, позволяющая притянуть союзника к себе. Незаменимая вещь, чтобы спасать товарищей из засад или подтягивать их на выгодную позицию для ульты.

Unstoppable

Идеальный предмет для героев, чьи ульты требуют долгого времени, от Хейз до Бибопа. Unstoppable на шесть секунд дает полный иммунитет к негативным статусным эффектам и эффектам контроля, в том числе оглушению и тишине. Хотя предмет нельзя использовать уже будучи под контролем, он становится крайне важным на поздних стадиях игры, где его стоит активировать перед каждым крупным маневром.

Knockdown

А на обратной стороне монеты — предмет, помогающий прерывать мощные способности и ловить мобильных соперников, таких как Виндикта или Хлыст. Knockdown ненадолго оглушает цель через две секунды после использования, причем врага можно выбрать на дистанции до 45 метров в любом направлении. Но имейте в виду, что двухсекундная задержка перед оглушением не позволит вам легко спасаться из сложных ситуаций.

Ethereal Shift

3,5 секунды неуязвимости, защищающей от любого урона и негативных эффектов — идеальное окно для использования мощных способностей. Ethereal Shift также позволяет выиграть немного времени в ситуациях, когда враги группой ныряют под башню или нападают на одинокого союзника. К тому же неуязвимость помогает избежать мощных атак, таких как взрыв липкой бомбы Бибопа.

Silence Glyph

Один из самых мощных инструментов для борьбы с настойчивыми, неуловимыми героями. Silence Glyph наносит цели урон и запрещает ей использовать способности в течение трех секунд. Тишина сильно вредит героям, которые полагаются на свои навыки для добивания врагов или отступления.