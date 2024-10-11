СМИ сообщили об увольнениях в студии авторов Star Wars: Hunters

По данным GamesIndustry.biz в студии NaturalMotion, которая создала Star Wars: Hunters, стартовала волна увольнений.

© Скриншот

Компания в основном занималась мобильными проектами — включая CSR Racing, Backbreaker и тому подобное. При этом у Natural Motion якобы уже закрыли одно из трёх подразделений в Бирмингеме. Теперь у фирмы остались только студии в Лондоне и Брайтоне.

Самой Natural Motion владеет компания Zynga, которая не стала подтверждать информацию о старте волны увольнений. Но последняя отметила, что текущая оценка деятельности NM в США и Британии может повлиять на ряд позиций внутри студии.

В Zynga считают, что фирме нужно повысить эффективность работы, поэтому компания и запустила ту самую оценку деятельности Natural Motion. При этом в Zynga не огласили даже потенциальное число сотрудников, которые могут потерять свои позиции.

Самой Zynga, кстати, владеет Take-Two, у которой в этом году тоже проходили увольнения. За последние 12 месяцев в игровой индустрии в общем работу потеряло уже свыше 13 тысяч сотрудников.

Релиз Star Wars: Hunters состоялся 4 июня на iOS, Android и Nintendo Switch. В игре пользователи брали на себя роль бойца одного из доступных классов и сражались на различных аренах в режиме «4 на 4».

Арены были основаны на знаменитых локациях франшизы — вроде Звезды Смерти, планеты Татуин и так далее. Саму игру, кстати, изначально анонсировали ещё в 2021 году, а затем она пережила несколько переносов.