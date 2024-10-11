Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, октябрь 2024

Октябрь — большой месяц для любителей RPG. Фанаты Persona наверняка уже загрузили Metaphor: ReFantazio, а поклонники Dragon Age дожидаются релиза The Veilguard. К какой бы категории вы ни относились, мы подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные — что-то из нее вам наверняка понравится.

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В Epic Games Store раздают Empyrion: космическую песочницу на выживание, где игроку предстоит выживать на неизведанных планетах, строить собственные корабли и даже орбитальные станции. Проект для тех, кому No Man’s Sky показалась слишком казуальной, а Space Engineers, напротив, чересчур детальной. Игру можно бесплатно забрать до 17 октября.

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На раздачу в Epic Games Store также вышла Outliver: Tribulation. Гибрид хоррора от третьего лица и soulslike, вдохновленный, неожиданно, африканской мифологией. Заметно, что игра довольно бюджетная, но любителям необычного инди, возможно, стоит приглядеться. Проект бесплатен до 17 октября.

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Любопытное сочетание tower-defense стратегии и «арканоида». В Castle Break игроку нужно отбивать бомбы мышью, как битой в аэрохоккее, чтобы защищать свою армию и одолеть вражескую. Причем акцент можно сделать на разных нюансах тактики — хоть на солдатах, хоть на отбивании снарядов. Получается простой, но затягивающий таймкиллер, в который можно играть одной лишь мышью. Игра бесплатна до 13 октября.

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В Steam теперь доступна Reverse: 1999 — карточная гача-игра для любителей литературы и путешествий во времени. Игрокам предстоит примерить на себя роли хранителей, путешествующих между разными периодами XX века, чтобы спасти тех, кто застрял во временных ветках. Reverse: 1999 может похвастать великолепным арт-дизайном и недурно написанным (да еще и полностью озвученным) сюжетом.

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Наконец, Microbial Sector — короткий био-хоррор об ученом, который, ради легких денег, соглашается изучить неизвестные формы жизни. Для того, чтобы провести эксперименты, нужно правильно обращаться с хрупкими машинами… И неосторожные действия легко могут повлечь за собой последствия. Прохождение игры займет максимум полчаса, но разработчик смог упаковать в это время аж целых шесть концовок.