В Deadlock добавили рейтинговый режим — в игре от Valve вышел крупный патч

Компания Valve выпустила масштабное обновление для своей новой игры Deadlock. Список изменений был опубликован на официальном форуме шутера.

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Главным нововведением патча стал рейтинговый режим, который фанаты Deadlock так долго ждали. В игре будет 11 медалей, каждая из которых обладает шестью уровнями. В рамках рейтингового матча игроки будут попадаться только с теми, у кого такая же медаль. Медали будут обновляться каждую неделю во вторник в 17:00 по Москве.

Доступ к рейтинговому матчмейкингу откроется 15 октября. Присоединиться к борьбе за рейтинг смогут обладатели аккаунтов с 50 или более играми. Стоит отметить, что рейтинговые игры не будут доступны для пользователей, у которых есть ограничения, связанные с поведением (запрет на использование голосового чата, злоупотребление системой жалоб и так далее).

Кроме рейтинга, в список нововведений попали и другие изменения: функция «квик-кастов», буферизация ввода для использования способностей, новые места для телепортов и другие перестановки на карте, игрока с урной теперь видно на карте, переработана система «камбэка», а также внесены балансные правки для многих предметов и героев. С полным перечнем изменений можно ознакомиться по ссылке.