В Deadlock добавили рейтинговый режим — в игре от Valve вышел крупный патч

В Deadlock добавили рейтинговый режим — в новой игре от Valve вышел крупный патч
Компания Valve выпустила масштабное обновление для своей новой игры Deadlock. Список изменений был опубликован на официальном форуме шутера.
Главным нововведением патча стал рейтинговый режим, который фанаты Deadlock так долго ждали. В игре будет 11 медалей, каждая из которых обладает шестью уровнями. В рамках рейтингового матча игроки будут попадаться только с теми, у кого такая же медаль. Медали будут обновляться каждую неделю во вторник в 17:00 по Москве.
Доступ к рейтинговому матчмейкингу откроется 15 октября. Присоединиться к борьбе за рейтинг смогут обладатели аккаунтов с 50 или более играми. Стоит отметить, что рейтинговые игры не будут доступны для пользователей, у которых есть ограничения, связанные с поведением (запрет на использование голосового чата, злоупотребление системой жалоб и так далее).
Кроме рейтинга, в список нововведений попали и другие изменения: функция «квик-кастов», буферизация ввода для использования способностей, новые места для телепортов и другие перестановки на карте, игрока с урной теперь видно на карте, переработана система «камбэка», а также внесены балансные правки для многих предметов и героев. С полным перечнем изменений можно ознакомиться по ссылке.