Бывший глава Blizzard хотел убавить донат в Diablo 4 и перезапустить Overwatch 2

Книга Play Nice Джейсона Шрайера раскрыла множество секретов Blizzard — от создания мобильной Overwatch до нереализованных планов по Warcraft 4. В заключительной главе Шрайер рассказал и о планах Майка Ибарры, бывшего главы Blizzard, который покинул компанию в начале года. Оказывается, тот хотел уменьшить количество микротранзакций в Diablo IV.

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Шрайер не упоминает подробности, но Diablo 4 действительно неоднократно сталкивалась с критикой со стороны игроков из-за высокой стоимости некоторых предметов. Например, разработчики продают цветные порталы, что рассмешило игроков. Возможно, Ибарра планировал отказаться от спорных платных элементов.

Чего ещё не успел сделать управленец до своего ухода, так это «перезапустить» Overwatch 2. Детали об этом тоже неизвестны, но вряд ли управленец планировал отказаться от существующей игры в пользу нового проекта по франшизе. Под «перезагрузкой» может подразумеваться ряд обновлений, которые были бы сделаны на основе отзывов игроков.

В целом в книге Play Nice описывается, что Майк Ибарра и его идеи не пользовались популярностью в Activision Blizzard. Например, именно этот управленец принял решение о возвращении разработчиков в офисы после нескольких лет удалённой работы. Также Шрайер затрагивал и другие интересные темы:

Blizzard делает шутер по StarCraft с бывшим главой Far Cry;

В активной разработке находится мобильная Overwatch;

О разных идеях Warcraft 4 и стратегии по Call of Duty;

Об отменённых играх во вселенных Warcraft и StarCraft;

О серьёзных разногласиях директоров Activision и Blizzard.

Что касается Diablo 4, то сейчас игра получает значительно меньше критики, чем раньше. А дополнение Vessel of Hatred, вышедшее 8 октября, помогло обновить пиковый онлайн Diablo 4 в Steam — он превысил 43 тысячи человек, что стало новым рекордом для игры.