В Dragon Age: The Veilguard не будет пауков и режима для арахнофобов

Менеджер по работе с сообществом Dragon Age: The Veilguard раскрыл, что в игре не будет режима для арахнофобов.

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Причина подобного решения оказалась чрезвычайно простой — в игре персонажи не встретят пауков.

Вопросы относительно подобного режима появились у пользователей Reddit после поста Bioware о специальных возможностях игры. Судя по всему, среди фанатов компании оказалось много игроков, которые не любят пауков.

Почему паучьих противников вообще решили убрать из игры — не пояснили. Некоторые пользователи даже расстроились из-за этой информации, так как им нравились противники подобного рода. К тому же они довольно популярны для фэнтези-игр, в список которых входит и The Veilguard.

Режимы подобного рода начали приобретать популярность в последнее время — к примеру, в World of Warcraft пауков заменили на крабов. В выживалке Grounded их делали всё менее угрожающими, а в итоге превратили в летающие пузыри с глазами.

А создатели Lethal Сompany пошли ещё дальше — и попросту заменили подобных существ на подпись «паук».

Занятно, что пауков можно было обнаружить в других частях франшизы Dragon Age, включая саму Dragon Age: Origins, Dragon Age 2 и Dragon Age: Inquisition. Но тогда подобных жалоб от пользователей не наблюдалось.

Ранее стало известно, что среди специальных возможностей у The Veilguard будет несколько уровней сложности, богатые настройки геймплея, интерфейса, субтитров, подсказок и так далее.

Релиз Dragon Age: The Veilguard состоится 31 октября на PC, PS5 и Xbox Series — игра уже ушла на золото, поэтому переносов у неё быть не должно.