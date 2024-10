Американский журналист подтвердил разработку «мобильной версии Overwatch» в Blizzard

Похоже, что Blizzard действительно занимается разработкой игры Overwatch для мобильных устройств.

Давние слухи подтвердил журналист и писатель Джейсон Шрайер, упомянув проект в своей новой книге Play Nice: The Rise, Fall, and Future of Blizzard Entertainment («Играть по правилам: взлёт, падение и будущее Blizzard Entertainment»).

За «мобильную версию Overwatch» отвечал (на момент написания книги) Уолтер Конг, который сейчас является генеральным менеджером франшизы Overwatch. Известно также, что игра находилась (опять же, на момент написания книги) в активной разработке.

Неясно, что именно представляет из себя «мобильная версия Overwatch» — совершенно новая ли это игра, или же порт Overwatch 2.

Кстати, планировавшийся сериал по Overwatch давно отменили — из-за судебного разбирательства между Activision Blizzard и Netflix в 2020 году.