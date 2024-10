В октябре в PS Plus добавят Dead Island 2, Ghost Recon: Wildlands и ещё 12 игр

Sony анонсировала новую подборку игр для подписки PS Plus. Уже 15 октября абонентам сервиса станут доступны ещё 10 игр, а обладатели Deluxe дополнительно получат доступ к четырём проектам.

Среди главных хитов в этот раз кооперативный зомби-экшен Dead Island 2, интерактивное кино The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me и сетевой шутер Ghost Recon: Wildlands от Ubisoft.

Новые игры в PS Plus Extra в октябре 2024 года:

Dead Island 2;

Ghost Recon: Wildlands;

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me;

Two Point Campus;

Gris;

Return to Monkey Island;

Ghostbusters: Spirits Unleashed;

Firefighting Simulator The Squad;

Overpass 2;

Tour de France 2023.

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в октябре 2024 года:

The Last Clockwinder (PS VR2);

Dino Crisis (PS1);

Siren (PS2);

R-Type Dimensions EX.