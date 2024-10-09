Разработчики Hamster Kombat пообещали игрокам дополнительные бонусы

В преддверии запуска второго сезона игры-тапалки Hamster Kombat, команда разработчиков объявила о дополнительных наградах для участников, которые решат оставить свои токены HMSTR в игре. Однако, точные даты начала второго сезона и детали бонусов пока не разглашаются.

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Согласно сообщению команды, игроки, оставившие свои токены в игре, могут рассчитывать на приятные сюрпризы. Это напоминает систему стейкинга, где владельцы токенов получают вознаграждение в виде дополнительных монет или бонусов за блокировку токенов на платформе.

«Если вы решите сохранить свои токены, а не выводить их, вы будете (очень) приятно удивлены!» – гласит сообщение разработчиков в официальном Telegram-канале проекта.

Токен HMSTR станет ключевым для доступа к новым приложениям и играм в экосистеме платформы.

Прежде команда проекта представила дорожную карту, включающую запуск отдельного приложения и интеграцию новых платежных систем в инфраструктуру игры в следующем году.

Листинг монет HMSTR состоялся в 26 сентября 2024 года. В течение суток цена монеты упала примерно на 40%.