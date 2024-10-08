Названа дата выхода Red Dead Redemption и Undead Nightmare на PC

Rockstar объявила, что Red Dead Redemption и дополнение Undead Nightmare выйдут на PC уже 29 октября.

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PC-версия игры получит поддержу 4К, мониторов Ultrawide (21:9) и Super Ultrawide (32:9), HDR 10 и клавиатуры с мышью.

Ещё в игре добавят поддержку технологий DLSS 3.7 и FSR 3.0, настройки дальности прорисовки, качества теней и других элементов.

Правда, в набор с игрой не войдёт мультиплеер — только одиночная кампания.

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Портом занимались при сотрудничестве со студией Double Eleven. Дополнительные детали о грядущем релизе и предзаказах раскроют позже на этой неделе — игра будет доступна в магазине Rockstar, Steam и EGS.

Изначально релиз Red Dead Redemption состоялся в 2010 году на PS3 и Xbox 360, позже игра заглянула и на Nintendo Switch с PS4.

Действие игры разворачивается в 1911 году, а в центре истории выступает Джон Марстон, который преследует бывших участников своей банды. Red Dead Redemption 2 сюжетно выступает приквелом к RDR.