Что мы знаем о лидерах Civilization 7: кто будет руководить цивилизациями?

Лидеры в Civilization VI будут работать совсем иначе, чем в предыдущих частях серии. Отныне они полностью отделены от цивилизаций, поэтому игроки могут выбирать любые сочетания наций и исторических лидеров. Бен Франклин может стать правителем Рима, а фараон Хатшепсут — вождем майя. Портал PC Gamer рассказал о лидерах, известных на данный момент, и их особенностях.

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Август

Атрибуты: культурный, экспансионист

Август вышел победителем из длинной гражданской войны, разгоревшейся после смерти его дяди — Юлия Цезаря. Благодаря хорошему древнеримскому пиару именно Августа признают первым истинным императором Рима.

Уникальная способность: Imperium Maius. +2 к производству в столице за каждое поселение. Может покупать культурные сооружения в поселениях. 50% скидка на покупку сооружений в поселениях.

Поселения в Civilization 7 не считаются полноценными городами — у них нет очереди производства, но их можно улучшать за золото. Август может делать это дешевле, чем другие лидеры, и его бонусы мотивируют строить как можно больше поселений для подпитки производства в столице.

Амина

Атрибуты: экономический, военный

Правительница города-государства Заззау (нынешняя территория Нигерии) конца XV — начала XVI века. Амина заметно расширила свои владения благодаря серии завоевательных конфликтов.

Уникальная способность: «Королева-воительница Заззау». +1 к максимуму ресурсов в городах. +1 золота в эпоху за каждый ресурс в городах. +5 к боевой мощи всех юнитов на равнинах и в пустынях.

Похоже, Амина будет хорошим выбором для заработка денег и победы в ранних войнах, если ландшафт располагает. Торговля тоже понадобится как можно раньше — чтобы быстро забить пустующие слоты для ресурсов в городах.

Ашока

Атрибуты: дипломатический, экспансионист

Император Маурьев, правивший Индийским субконтинентом в двухсотых годах до нашей эры. Он был одним из крупнейших сторонников и популяризаторов буддизма, а также считается одним из величайших императоров в истории Индии.

Уникальная способность: «Дхаммараджа». +1 пищи в городах за каждые 5 счастья сверх лимита. +10% пищи во всех поселениях в период праздника. Прилежащие строения приносят +1 счастья за каждое улучшение.

Индия в таких стратегиях часто представляется нацией, делающей упор на популяцию и пищу. Ашока сможет превратить каждую цивилизацию в нечто подобное: быстрый рост, высокая стабильность за счет бонусов к счастью.

Наполеон Бонапарт

Офицер армии Корсики, поднявшийся из низов до императора Франции и завоевателя большей части Европы. В Civilization 7, как и в предыдущей части, у некоторых лидеров есть исторические варианты. Так, в игре будут доступны две версии Наполеона: «Император» и «Революционер».

Атрибуты (Император): экономический, военный

Атрибуты: (Революционер): культурный, военный

Уникальная способность (Император): Empereur des Français. Понижает максимум торговых путей для выбранной цивилизации и ухудшает отношения. Наполеон получает бонусное золото за каждого лидера со статусом недружелюбного или враждебного. Дружественные и союзные отношения снижают бонус.

Уникальная способность (Революционер): La Grande Armée. Командиры армий получают дополнительные очки движения и зарабатывают культуру при каждой победе над вражескими юнитами.

Конфуций

Атрибуты: экспансионист, научный

Пожалуй, самая важная фигура в китайской философии. Конфуций родился в V веке до нашей эры и создал школу мышления, пользующуюся влиянием и по сей день.

Уникальная способность: «Кэцзюй». Повышает рост популяции в городах. Повышает науку от специалистов.

Как и Индия, Китай в серии Civilization часто представляют цивилизацией, сосредоточенной на росте — но также и на науке. Т.к. в седьмой части игрокам придется выбирать между улучшениями и распределением специалистов, похоже, Конфуций понравится любителям вертикального развития.

Хатшепсут

Атрибуты: культурный, экономический

Единственная коренная египтянка, достигшая статуса фараона. Хатшепсут правила Древним Египтом в XV веке до нашей эры — она построила множество занимательных вещей и привела свой народ к процветанию.

Уникальная способность: «Супруга бога Амона». Каждый импортированный ресурс приносит очки культуры. Повышенное производство при строительстве сооружений или чудес света в городах, лежащих у судоходных рек.

Хатшепсут любит торговать и строить, но ее бонусы сильно зависят от географии — это играет важную роль при закладке городов. Кроме того, она, в отличие от прочих лидеров, больше опирается на выгодные сочетания бонусов.