Авторы Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii рассказали об особенностях Горо Мадзимы

В блоге PlayStation появилось интервью с Масаёси Ёкоямой — главой Ryu Ga Gotoku Studio, а также с Хироюки Сакамото — ведущим продюсером серии Like a Dragon. Они рассказали новые детали о создании Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

© Скриншот

Как оказалось, о выходе спин-оффа для Like a Dragon: Infinite Wealth в студии раздумывали ещё летом 2023 года. Разработчики вернулись к некоторым идеям, которые Ёкояма назвал Like a Dragon: Tuna — невышедшей игры, которая задумывалась в качестве морских приключений Кадзумы Кирю по ловле тунца. Однако главным героем стал Горо Мадзима, а все «рыбацкие» элементы изменились на «пиратские».

В Ryu Ga Gotoku отметили, что любят создавать спин-оффы — это помогает по-разному взглянуть на одну и ту же историю, а также раскрывает в главных ролях персонажей, которые отличаются от Ичибана Касуги. Саму франшизу сравнили с рестораном, в котором есть всё, что угодно: как «мясо», так и «морепродукты».

Особого внимания в разговоре удостоился и главный герой Pirate Yakuza in Hawaii Горо Мадзима. Разработчики говорят, что его прошлое упоминается на протяжении всей серии, но истинная личность персонажа остаётся загадкой. Он чувствует необходимость соответствовать сложившемуся о нём мнению, однако в случае со спин-оффом потерял память. Его сущность будет раскрываться постепенно по ходу сюжета.

Истинный характер Горо должен раскрыться при общении с мальчиком Ноем, которого тот встретил после кораблекрушения. В случае с Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name Мадзима смотрел на себя объективно и осознавал, кто он такой в действительности. Было отмечено, что лишь амнезия позволила сделать Горо главным героем — в своём обычном состоянии он слишком непредсказуем.

Что касается боевой системы, то наличие двух стилей не делает битвы слишком сложными, а вот возможность прыгать добавляет больше динамичности. Это будет не прыжок в обычном понимании, а его разновидность, которая станет частью в боевых комбинациях.

Напомним, что Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii выйдет 28 февраля 2025 года на PC, PlayStation и Xbox. Ранее была раскрыта примерная продолжительность игры, а ещё был показан геймплейный ролик с побочными активностями.