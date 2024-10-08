Бернис из Zenless Zone Zero «зажгла» с огнеметами в свежем трейлере

HoYoverse поделилась свежим трейлером Zenless Zone Zero. Его посвятили играбельной героине S-класса Бёрнис Уайт, которая появилась в обновлении 1.2 «Инферно-кросс». В ролике девушка во всей красе предстаёт вместе со своими огнемётами и ловко расправляется с врагами — всё это сопровождается задорной мелодией.

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Сама Бёрнис относится к фракции Сынов Калидона. Она очень любит всё поджигать и с трепетом относится к своим огнемётам, которым даже дала имена — Шейкер и Миксер. Мирные персонажи считают героиню настоящей душой компании и опасным противником для её врагов.

Поклонники Zenless Zone Zero остались в восторге от ролика с Бёрнис. Особое внимание игроки уделяют боевым анимациям героини и «горячий» дизайн, который соответствует её любви к огнемётам. В скором времени Бёрнис станет частью баннера, из-за чего поклонники смогут попытать шанс заполучить героиню в коллекцию.

Напомним, что Zenless Zone Zero вышла в июле. С тех пор разработчики выпустили два крупных обновления. Увы, финансовые результаты игры отстают от предыдущих творений HoYoverse в лице Genshin Impact и Honkai: Star Rail.