Что известно о Black Ops 6: шпионаж, Фрэнк Вудс и классический зомби-режим

До релиза Call of Duty: Black Ops 6 остается чуть больше двух недель, поэтому многие поклонники серии уже предвкушают скорый выход игры. Treyarch и Raven Software обещают насыщенную сюжетную кампанию, самые высокие скорости в мультиплеере и возвращение классического зомби-режима. Портал PC Gamer собрал все, что известно о проекте.

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Где и когда разворачивается сюжет Black Ops 6?

По словам Activision, Black Ops 6 будет «шпионским боевиком в сеттинге начала 90-х». После финала Black Ops Cold War в руководство ЦРУ проникли тайные заговорщики, клеймящие всех, кто им сопротивляется, предателями родины. Под обвинение попадает и Фрэнк Вудс — давний ветеран Black Ops, на чью команду объявили охоту бывшие союзники.

Сюжетная кампания забросит игрока в самые разные точки мира: от скрытного проникновения в старую канализацию под казино в Европе до штурма дворца в иракской пустыне. Как утверждают разработчики, по времени прохождения игра не отстает от предыдущих частей. А значит, игроков ждет примерно 6-9 часов контента.

Чего можно ожидать от сюжетной кампании

Black Ops 6 обещает игрокам «динамичные боевые сцены, напряженные ограбления и шпионские задания». Протагонистам предстоит бороться с правительством США, чтобы разобраться, кто стоит за скомпрометированным руководством ЦРУ, кому можно доверять и как выжить. Black Ops 6, как и многие другие игры серии, также учитывает реальный исторический контекст. Сюжет разворачивается в период, когда Америка начала закрепляться в статусе сверхдержавы и терять доверие простых граждан.

Штабом главных героев станет особняк Фрэнка Вудса: безопасное убежище, где игрок может перевести дух между заданиями. Он также хранит собственные секреты. Помимо этого, в игру вернется механика доски улик из Black Ops Cold War.

К ансамблю персонажей присоединятся новые лица. Так, одним из героев будет Трой Маршалл — протеже Вудса, которого разработчики называют «методичным лидером с сильным моральным компасом». Кроме него в команде состоит Джейн Хэрроу (куратор из ЦРУ) и два агента: техник Феликс Ньюман и Севати Дюма — таинственная убийца. Ну и, конечно же, фанаты могут рассчитывать на возвращение Рассела Адлера.

Как и в Black Ops Cold War, решения игрока в диалогах могут повлиять на развитие событий. По мере прохождения игрокам предстоит не раз выбирать те или иные пути из доступных вариантов, и они могут сказаться на концовке сюжета.

Многопользовательские режимы

Бета-тестирование мультиплеера Black Ops 6 было крупнейшим за всю историю франшизы, если верить статистике разработчиков. На релизе игра предложит 16 новых карт (12 в формате 6 на 6, 4 в формате 2 на 2), созданных с учетом новой механики омнидвижения. Игроки смогут спринтить, совершать подкаты и нырки в любом направлении, что значительно меняет систему передвижения. Помимо этого, разработчики предусмотрели систему контекстуальных действий: она призвана автоматизировать стандартные маневры, типа прыжков через препятствия.

Из других нововведений: увеличенные хитзоны противников, больше снаряжения, оптимизация интерфейса и возвращение двух знаменитых фич серии — режима театра и престижей. Последний будет работать так же, как в ранних играх серии. По достижению максимального уровня игроки могут обнулить свой прогресс, чтобы начать прокачку заново, но взамен получать ценные награды. В Black Ops 6 после стандартных 10 престижей открывается «мастер-престиж» — его предстоит прокачивать аж 1 000 уровней.

А режим театра позволяет сохранять повторы матчей и просматривать их, чтобы нарезать зрелищные клипы прямо внутри игры. После этого их можно сохранить на устройстве или выложить в социальные сети.

Зомби в Black Ops 6

Наконец, в игру также вернется классический зомби-режим, где игрокам на протяжении цепочки раундов необходимо отбиваться от полчищ живых мертвецов. Неудивительно, раз игрой занимается Treyarch, да и выходит она аккурат к Хэллоуину.

На релизе зомби-режим предложит две карты — Terminus, которую показывали в трейлерах, и Liberty Falls. Помимо этого, по словам разработчиком, режим скрывает «впечатляющее» количество тщательно спрятанных скретов.