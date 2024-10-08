Новая RPG одного из авторов Fallout «в пять раз» превышает Skyrim по масштабу
Бывший разработчик Bethesda Нейт Пуркипайл заявил, что его новое ролевое приключение The Axis Unseen по масштабу «в пять раз» превышает The Elder Scrolls 5: Skyrim.
Автор ранее работал в роли художника миров Fallout 3, Fallout 4 и той же Skyrim. Кроме того, он был ведущим художником Fallout 76 и художником по свету на Starfield.
В своём свежем обращении создатель новинки сделал и отсылку к знаменитой фразе Тодда Говарда, которую последний озвучил на презентации Skyrim в 2011 году:
Видите [в трейлере] гору? Вы можете отправиться к ней.
Заодно разработчик объяснил, что огромный масштаб мира The Axis Unseen требуется из-за самой концепции игры.
В приключении пользователь берёт на себя роль охотника, который преследует громадных существ. Автор признался, что изначально пытался создать проект с меньшим масштабом, но «ощущал себя ужасно» из-за этого.
Саму игру Пуркпайл называет «хоррором в стиле хеви-метал» — последний элемент отсылает к саундтреку, над которым работал Клиффорд Мейер из группы Red Sparowes. В игре музыка будет динамически «подстраиваться» под происходящее
Сама игра уже получила демо в Steam, а полноценный релиз новинки намечен на 22 октября для PC. Ранее автор, кстати, рассказал о главных проблемах игр с открытом миром.