Геймдиректор Metaphor: ReFantazio и Persona рассказал о «раздражающей» работе над меню

Геймдиректор Metaphor: ReFantazio и серии Persona Кацура Хасино признался, что работа над интерфейсом и меню в этих играх была «раздражающей».

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Данные элементы удостоились похвалы критиков, особенно в случае Metaphor: ReFantazio, которая в целом заработала высочайшие оценки СМИ. Но геймдиректор сообщил, что путь авторов к успеху был не так уж и прост.

Он отметил, что большая часть разработчиков старается создавать простой и понятный интерфейс — как и создатели ReFantazio. Последние пытались сделать так, чтобы элементы меню были простыми, практичными и удобными для использования.

Однако здесь возникла определённая сложность, так как у каждого вида меню есть свой уникальный дизайн:

Процесс [их создания] довольно раздражающий. У нас есть отдельные программы для каждого из меню. Будь это меню покупок или главное меню, но при их открытии запускается отдельная программа и дизайн. Подобная задача отнимает много времени.

Хасино вспомнил, что проблемы с меню возникали у команды авторов и при работе над Persona 5 — изначально игровые данные попросту невозможно было считать на экране. Поэтому разработчикам пришлось внести много изменений, чтобы достичь нужного результата.

Ранее критики похвалили Metaphor: ReFantazio не только за интерфейс, но и сюжет с персонажами, увлекательные бои и масштаб. Среди спорных моментов ролевого приключения отметили высокую продолжительность и отсутствие «тонкости» в истории.

Релиз Metaphor: ReFantazio состоится 11 октября на PlayStation, Xbox Series и PC.