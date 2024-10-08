Хоррор Dredge получил дату релиза на iOS с Android

Инди-хоррор Dredge получил дату релиза для iOS и Android — игра выйдет на мобильных платформах и Mac 18 декабря.

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Сценарист и программист студии Black Salt Games Джоэл Мейсон заодно пояснил, что пользователи iOS и Mac получат демо новинки. А предварительную регистрацию на Android пока не открыли, так как «Google не верит, что мы владеем правами на собственную игру». Судя по всему, авторам понадобится некоторое время, чтобы разобраться с этой проблемой.

Сама Dredge рассказывает про моряка на небольшой лодке, который в своих путешествиях начинает замечать странные и жуткие явления. Релиз игры состоялся в марте 2023 года на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

В августе для Dredge выпустили второе платное DLC под названием The Iron Rig, где пользователей ждал свежий контент. В частности, фанаты могли открыть новую точку назначения (нефтяная вышка), дополнительные виды рыб, свежие предметы и улучшения судна. Стоимость самого DLC составляла 10 долларов.

Кроме того, в том же августе на YouTube-канале Noclip вышла документалка о создании игры. А ещё в разработке находится киноадаптация Dredge, у которой пока что нет точной даты релиза.