Quantic Dream продала более 10 млн копий Detroit: Become Human

Quantic Dream объявила о том, что общие продажи интерактивного приключения Detroit: Become Human превысили 10 млн копий.

Напомним, что рубеж в 9 млн проданных копий был пройден в декабре 2023 года. В это же время мы узнали о том, что Detroit: Become Human стала самой продаваемой игрой Sony в России.

Detroit: Become Human — это последняя на сегодняшний день игра в каталоге Quantic Dream. Она вышла в 2018 году на PS4, а в 2019 году добралась до PC.

Сейчас Quantic Dream занимается разработкой Star Wars Eclipse и издательством сторонних проектов вроде Dustborn и Under the Waves. А в августе этого года студию покинул ведущий сценарист Detroit: Become Human и Star Wars Eclipse Адам Уильямс.