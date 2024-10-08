Call of Duty: Black Ops 6 получила релизный трейлер

Activision представила свежий трейлер Call of Duty: Black Ops 6, посвящённый глобальному релизу шутера 25 октября для PC, PlayStation и Xbox (включая Game pass).

© Скриншот

Ролик демонстрирует больше кадров игрового процесса и катсцен из сюжетной кампании Black Ops 6, которая, напомним, расскажет о «глобальном правительственном заговоре» на фоне войны в Персидском заливе и развала СССР.

В Call of Duty: Black Ops 6 также будут доступны мультплеер с 16 картами на старте и зомби-режим. А ещё в игре представят новую систему передвижения Omnimovement, которая позволит плавно и реалистично бегать, скользить и нырять в любом направлении (вперёд, в стороны и назад).