Для Alien: Isolation анонсировали продолжение

Компания SEGA официально подтвердила, что работает над продолжением культового стелс-хоррора Alien: Isolation, вышедшего в 2014 году.

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Это было просто невероятно — наблюдать вашу страсть к игре на протяжении многих лет и видеть, как она привлекает так много игроков по всему миру. В год десятилетия с выхода игры кажется уместным сообщить вам, что мы услышали ваши призывы.

Главой разработки Alien: Isolation 2 назначен креативный директор первой игры Алистер Хоуп. При этом в заявлении создателей отмечается, что пока проект находится на ранней стадии разработки — вероятно, это означает, что игроки смогут опробовать сиквел не ранее 2026 года.