С 16 октября в Hunt: Showdown 1896 стартует «Призрачная жатва»

Авторы Hunt: Showdown 1896 анонсировали новое событие под названием «Призрачная жатва», которое стартует уже 16 октября.

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Разработчики упомянули, что фанатов ждут новые навыки, снаряжение и другой свежий контент, который можно будет использовать в «зловещих» целях. Что конкретно подразумевается под последним пунктом — непонятно.

Сама тематика события, как намекает название, наверняка будет связана с Хэллоуином. Но дополнительных деталей разработчики пока не раскрыли. Возможно, что фанатов ждут «жуткие» предметы, враги, скины или нечто в подобном духе.

Ранее в шутере к завершению подошло событие «Опалённая земля», а с обновлением 2.0.1 в игру вернулась карта «Болото Стилуотер». Последняя претерпела ряд технических изменений, включая улучшения освещения и отражений. Кроме того, на карте теперь можно обнаружить новые дополнительные детали.

Кстати, релиз самого крупного обновления в августе позволил игре поставить новый рекорд пикового онлайна — он перевалил за 100 тысяч пользователей.