Противостояние с Доктором Думом привлекло более 5,6 млн человек в Fortnite

Недавнее событие «День Дума» в Fortnite в пике привлекло свыше 5,6 млн одновременных игроков и выделилось своим масштабом.

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В рамках мероприятия пользователи должны были сразиться со злодеем Доктором Думом из комиксов Marvel, который в процессе схватки принимал форму настоящего великана. Сама битва заняла порядка часа, но игрокам совместными усилиями всё же удалось изгнать негодяя из вселенной Fortnite.

Рекорд по популярности в игре удерживает событие «Большой взрыв», которое прошло в декабре прошлого года — оно привлекло 11,6 млн игроков, к тому же участие в нём принял знаменитый рэпер Eminem.

Следующим мероприятием в Fortnite должно стать ежегодное событие Fortnitemares, в рамках которого в игре празднуют Хэллоуин — деталей по этому поводу, правда, пока что нет. По слухам, событие стартует в период с 11 по 15 октября.

Недавно глава Epic Games Тим Суини рассказал, что в будущем в Unreal Engine 6 хотят интегрировать редактор Unreal Editor для Fortnite.

Кроме того, мощности движка будут использовать и для всей метавсленной продуктов Unreal, куда войдёт и совместный проект Epic с Disney. Сама Epic, кстати, уже успела достигнуть «финансовой стабильности».